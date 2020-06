Gonçalo Diniz conseguiu finalmente dar um abraço à mãe. O momento foi partilhado pelo próprio nas redes sociais, explicando que tal apenas aconteceu porque se sentia seguro para o fazer.

"Hoje tive o resultado do teste do Covid, negativo! Qual foi a 1ª coisa que fiz? Dar um abraço nesta 'coisa' linda do filho", notou na legenda de uma publicação onde aparecem ambos juntos.

Um momento que, com certeza, será recordado pelo ator no futuro com grande emoção.

