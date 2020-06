Sete meses depois de ter vivido um dos maiores sustos da sua vida, o enfarte do miocárdio do qual foi vítima, Maria Rueff tem motivos para celebrar. A atriz completa 48 anos de vida esta segunda-feira, dia 1 de junho.

Uma data que aniversariante do dia resolveu assinalar com uma reflexão onde se mostra especialmente grata à vida.

"Dia da criança e dia de aniversário. 48 anos já, e que felicidade poder comemora-los com a certeza que tenho comigo quem mais amo. Os que ainda estão fisicamente ao meu lado e os que mesmo partindo, se mantiveram vivos nas inspirações que me deixaram. 'Tantas almas a rir dentro da minha...', como diria Florbela Espanca. É com eles que brindo este ano, especialmente grata, à vida e ao amor", declarou.

Leia Também: Maria Rueff faz homenagem: "Já não é amigo só, é meu irmão!"