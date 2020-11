A rainha Letizia continua ativa no que diz respeito aos compromissos oficiais e, ainda que Espanha esteja em Estado de Emergência, a monarca faz questão de marcar presença no maior número de eventos. Assim foi esta terça-feira, dia 3, ao comparecer na XII Convocatória de Projetos Sociais do Banco Santander.

A mulher do rei Felipe VI surgiu encantadora com um visual em rosa bebé, no qual se destacava a saia plissada midi, da marca Reiss, e um longo sobretudo de pelo sintético Carolina Herrera.

Espreite abaixo.

Leia Também: Rainha Letiza enfrenta chuva com visual elegante e sofisticado