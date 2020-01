Foi com este look que a apresentadora se apresentou hoje no seu programa.

Esta sexta-feira, e ao contrário do que acontece em outros dias, Cristina Ferreira decidiu terminar a semana com um visual mais descontraído. Conforme se pode ver por uma publicação nas redes sociais, a apresentadora da SIC optou por umas calças de ganga conjugadas com um casaco de malha e ainda umas botas brancas, para dar um toque final. Os comentários dos fãs foram na grande maioria positivos. "Está muito bonita como sempre" e "linda" foram alguns deles. Ora veja: Leia Também: "Fresca e airosa". Look veranil de Cristina Ferreira faz sucesso