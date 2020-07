Mês após mês, Rihanna, 32 anos, continua a surpreender os fãs, que desesperam por um novo álbum desde 2016, com as fotografias ousadas que tira para promover os novos lançamentos da marca que fundou e julho não é exceção. Há novidades na linha que a cantora, compositora, atriz e empresária barbadense criou e, para as anunciar, a artista elegeu um modelo muito feminino. A nova proposta da Savage x Fenty está a fazer furor nas redes sociais, à semelhança do que tem sucedido com as anteriores.