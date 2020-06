Ainda não tinha dois anos quando Cyndi Lauper, cantora, compositora, atriz e ativista norte-americana, conhecida pelos penteados coloridos, lançou, em 1983, "Girls just want to have fun" e "Time after time", dois dos seus maiores êxitos, mas, nos anos seguintes, Nicki Minaj, rapper, cantora, compositora, modelo e atriz americana de 37 anos, nascida em Trindade e Tobago a 8 de dezembro de 1982, viu os seus telediscos vezes sem conta nos programas musicais que então faziam furor na televisão.

Em entrevista à revista New York Magazine, a artista confidenciou que o estilo estético da antiga estrela da década de 1980 teve um impacto na forma como passaria, depois, a olhar para a moda. "Sempre me intrigaram as pessoas que tinham cores e penteados interessantes. Eu era uma daquelas miúdas esquisitas que faziam penteados quando tinha nove anos. Gostava de experimentar géis de pentear estranhos, de usar escovas novas e de entrançar o cabelo", confidenciou a intérprete de "Starships".

"Eu fazia permanentes com 13 anos", recorda a artista. "A primeira vez que tentei pintar o cabelo tinha 14 anos. Queria fazer madeixas louras. A cabeleireira pediu-me para telefonar à minha mãe a perguntar se mas podia fazer. Eu acabei o telefonema a chorar e a implorar", confessa. "Sempre fui muito experimentalista e os vídeos da Cyndi Lauper intrigavam-me", admitiu Nicki Minaj, uma das admiradoras da cantora de "True colors", atualmente com 66 anos, que pode recordar na galeria de imagens que se segue.