É nas Beiras e Serra da Estrela que é possível visitar e usufruir de dezenas de praias fluviais e zonas balneares que fazem parte do roteiro turístico para o tão almejado descanso pós-confinamento.

O frio já lá vai, e agora a paisagem natural veste-se de todas as cores, banhada pelos cursos de água límpida, à espera de ser apreciada na sua plenitude.

Quer seja em família, com a cara-metade ou com o grupo de aventuras, este ano as férias de verão passam pela descoberta de algumas das mais carismáticas e icónicas zonas balneares e praias fluviais do território onde é possível ir a banhos nas águas dos quatro rios que nascem na Serra – o Mondego, o Zêzere, o Alva e o Alvôco, dos rios mais limpos da Europa.

Entre na galeria e conheça as praias fluviais:

Sem esquecer a “arte da luz” do Côa e das gravuras rupestres, que atravessa o planalto beirão e que passa por Pinhel, Almeida e Figueira de Castelo Rodrigo.

Rio Zêzere créditos: Visite Serra da Estrela

E para que a visita a este destino seja em pleno, há a acrescentar o capital gastronómico de sensações e sabores únicos; a vasta oferta de saúde e bem-estar com escolhas diversificadas de espaços para relaxar, tratar doenças ou refugiar-se do bulício das cidades.

As Beiras e Serra da Estrela ladeia-se de um território rico em património cultural, histórico e religioso pautado por castelos, muralhas, igrejas milenares e um vastíssimo património judaico.

Aqui encontram-se 9 das 12 Aldeias Históricas de Portugal, várias Aldeias de Xisto e Aldeias de Montanha. O território é composto por cerca de 300 quilómetros de percursos pedestres e cinco estâncias termais.

Um terço do território possui áreas classificadas, tem a reserva natural da Serra da Malcata, dois parques naturais (Parque Natural da Serra da Estrela e Parque Natural do Douro Internacional), o Geopark Mundial da UNESCO, a paisagem protegida regional da Serra da Gardunha e ainda a área protegida privada da Faia Brava.

Beiras e Serra, o ponto mais alto das férias de verão

Este é um destino em estado puro com muito para oferecer, sustentado na valorização dos seus produtos endógenos e na promoção e divulgação da cultura e história, natureza e aventura, saúde e bem-estar, sensações e sabores.

De entre as dezenas de praias e zonas fluviais, existem locais e espaços de natureza por descobrir e outros para usufruir em família durante as férias.

Em Manteigas é imprescindível a visita à praia fluvial da Relva da Reboleira localizada num contexto natural único, banhada pelas águas límpidas do Zêzere. No Sabugal, conheça a praia fluvial de Vale das Éguas, situada numa zona de lazer natural rodeada de amieiros e freixos e com as águas do Côa a correrem livremente pelas pedras.

E, nas margens do rio Mondego, por que não aproveitar para testar os seus dotes de pesca na praia da Ratoeira (Celorico da Beira). Em Fornos de Algodres passe pela idílica praia fluvial Ponte de Juncais. Em Gouveia, obrigatória a passagem pela praia fluvial de Vale do Rossim situada bem no coração da Serra da Estrela, a uma altitude de 1437 metros, onde se situa o maior vale glaciar da Europa.

Fornos de Algodres créditos: Visite Serra da Estrela

No município de Seia, propomos passar pelas praias das Aldeias de Montanha - Lapa dos Dinheiros e de Loriga (respire fundo ao entrar nas águas cristalinas que escorrem do Vale Glaciar!). No Fundão passeie nas tradicionais barcas existentes na praia fluvial de Janeiro de Cima em pleno rio Zêzere.

Na serra da Gardunha, mesmo à entrada da aldeia histórica de Castelo Novo, aproveite para passar uma manhã de verão na sua praia fluvial e à tarde dê um salto até à Covilhã, mais concretamente à praia fluvial do Paul, vila tipicamente serrana, onde existe um poço natural que acolhe a praia com o mesmo nome.

Ainda neste município há ainda a referenciar um pequeno paraíso: na praia de Unhais da Serra carregue energias nas águas cristalinas das ribeiras de Unhais e Paul, no ar puro e na paisagem idílica nos contrafortes da Serra da Estrela.

Se passar pela Guarda, mais um município com praias fluviais de cortar a respiração, poderá ser sempre opção ir a banhos ou simplesmente embrenhar-se na natureza das praias de Valhelhas, de Aldeia Viçosa em pleno parque natural ou da praia fluvial do Caldeirão, junto à albufeira da barragem.

A Serra mais perto com app gratuita

E para programar em pleno as férias, é possível aceder à app Visite Serra da Estrela e programar ao pormenor o que pode visitar. Esta aplicação poderá ser descarregada gratuitamente na PlayStore (sistemas Android) e AppStore (sistemas iOS).

Procura novos trilhos para caminhar a dois? Precisa urgentemente de recarregar baterias pós-confinamento num spa no meio da natureza? Ou a ideia é mesmo conciliar uma experiência de aventura com o conforto de um hotel em plena montanha?

Usufruir de roteiros para férias em família nos quais seja possível visitar locais que não estejam sobrelotados e que seja possível experimentar escalada, arborismo, ski, btt ou até mergulhar numa praia fluvial banhada pelas águas do vale glaciar? Ou simplesmente aprender um pouco mais sobre a história escondida nas muralhas, nos castelos e nas calçadas milenares das aldeias e vilas do Território?

Tendo como base a localização do utilizador, a app Visite Serra da Estrela permite a qualquer turista ou visitante descobrir diferentes locais e pontos de interesse no Território das Beiras e Serra.

Está tudo aqui: natureza, aventura, cultura, história, saúde e bem-estar, os saberes ancestrais, os sabores típicos, sugestões de roteiros e pontos de interesse para que possa programar o seu regresso à Serra da Estrela, um destino em estado puro.