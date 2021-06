Para ajudar pessoas de todo o mundo a escolher o seu próximo destino, assim que for seguro viajar novamente, a Booking.com consultou (os astros e) milhares de recomendações feitas por viajantes reais para selecionar os destinos que mais combinam com cada signo do zodíaco. Quando chegar a hora, os viajantes poderão contar com uma sugestão que estava escrita nas estrelas.

Aquário: Bac Ha, Vietname

Bac Ha, Vietname créditos: Booking.com

Os viajantes de Aquário são independentes e descontraídos. Por isso, nada melhor do que um destino fora do comum para satisfazer a criatividade deste signo.

Bac Ha é um destino tranquilo no norte do Vietname que ganha vida aos domingos, quando um colorido mercado de rua é montado na cidade. Todas as semanas, o mercado recebe moradores das comunidades da região, que vivem nas montanhas a noroeste. São pessoas que vêm a Bac Ha em detalhados trajes feitos a mão para vender produtos tradicionais e artesanais.

Não é por acaso que Bac Ha seja o destino mais recomendado na plataforma para quem gosta de conhecer mercados.

Peixes: São Petersburgo, Rússia

São Petersburgo, Rússia créditos: Booking.com

Para os amantes das artes, São Petersburgo tem muito a oferecer. Por isso, é um destino perfeito para estes nativos - artísticos e criativos por natureza - que procuram uma experiência enriquecedora.

O ambiente cultural e artístico de São Petersburgo garantiu a presença desta cidade entre os 10 destinos mais recomendados na plataforma para quem se interessa por arte. Os piscianos vão adorar o incrível Teatro Mariinski, palco de espetáculos de ópera e balé, e terão a oportunidade de conhecer galerias de arte com algumas das coleções mais importantes do mundo.

Carneiro: San Pedro de Atacama, Chile

San Pedro de Atacama, Chile créditos: Booking.com

Com a sua personalidade desbravadora, estes nativos vão adorar fazerem-se à estrada para conhecer esta cidade. San Pedro de Atacama é perfeita para satisfazer o ânimo deste signo de fogo, oferecendo atividades como sandboard e mountain bike.

Atualmente, é o destino mais recomendado do mundo para aventuras por viajantes.

Touro: Orlando, Flórida, EUA

Orlando, Flórida, EUA créditos: Booking.com

Ideal para viagens em família, Orlando oferece diversos parques temáticos onde adultos e crianças podem criar memórias para toda a vida. É o destino perfeito para pessoas do signo de Touro, que amam os simples prazeres da vida e valorizam como ninguém o tempo em família.

Além de ser o segundo destino mais recomendado para famílias, a cidade também possui uma bela paisagem natural de pântanos e mangues que vale a pena conhecer.

Gémeos: Londres, Reino Unido

Londres, Reino Unido créditos: Booking.com

Considerada uma das cidades mais diversas e vibrantes do mundo, Londres ganha vida à noite com o seu eclético cenário gastronómico. É o destino ideal para nativos extrovertidos e curiosos que adoram conhecer novos lugares.

Londres aparece em primeiro lugar nas recomendações dos viajantes da Booking.com para restaurantes. Ou seja, aqui encontra pratos para todos os gostos.

Caranguejo: Banguecoque, Tailândia

Banguecoque, Tailândia créditos: Booking.com

Amigáveis e carinhosos, estes nativos vão adorar a atmosfera acolhedora da Tailândia. Os moradores do país são tão simpáticos que os viajantes da Booking.com recomendam-na exatamente pela sua população hospitaleira.

É um destino multifacetado, com uma fusão perfeita entre tradição e modernidade.

Leão: Cairns, Austrália

Cairns, Austrália créditos: Booking.com

Leoninos procuram experiências de viagem que façam jus à sua personalidade corajosa e valente. Para isso, Cairns é a escolha perfeita e não pode faltar na lista de desejos deste signo.

Além de ter praias maravilhosas e ser um destino muito procurado por mochileiros, a cidade é famosa pela prática de paraquedismo, atraindo pessoas de diversas partes do mundo.

Permita-se viver esta emocionante experiência e curta vistas incríveis da Grande Barreira de Corais, outra atração que provavelmente explica o sucesso de Cairns como um dos destinos mais recomendados por viajantes para paraquedismo.

Virgem: Tóquio, Japão

Tóquio, Japão créditos: Booking.com

Com o passar dos anos, a capital do Japão tornou-se um exemplo de sustentabilidade, implementando medidas que ajudam a minimizar o impacto ambiental e a melhorar a qualidade de vida dos habitantes desta vibrante metrópole.

Cuidadosas e afáveis, as pessoas do signo de Virgem ficarão impressionadas com os esforços de Tóquio em prol da sustentabilidade. Não é à toa que a cidade é a mais recomendada para viagens sustentáveis.

Balança: Portofino, Itália

Portofino, Itália créditos: Booking.com

Balança é regido pelo planeta do amor, Vénus. Por isso, este signo adora a sensação de estar apaixonado. Portofino é o destino ideal para corresponder a essa chama e com certeza fará o coração destes nativos bater mais rápido.

À beira-mar, esta vila possui edificações coloridas e iates de luxo ancorados no porto. É um tesouro na Costa Amalfitana que está entre os 5 destinos mais recomendados por viajantes para quem procura romantismo.

Escorpião: Berlim, Alemanha

Berlim, Alemanha créditos: Booking.com

A ambição é uma das características mais comuns entre pessoas do signo de Escorpião. Berlim é um destino que alimenta essa predisposição, oferecendo um mix de glamour e intensidade que hipnotizará os escorpianos.

Nos últimos anos, muitos profissionais do setor criativo mudaram-se para Berlim à procura das oportunidades que a cidade oferece aos seus moradores. Moderna, Berlim é a 2ª cidade mais recomendada para passeios urbanos.

Sagitário: Lhasa, China

Lhasa, China créditos: Booking.com

Cheia de maravilhas, a cidade de Lhasa é considerada o centro do budismo tibetano. Por isso mesmo, este destino mágico e tranquilo é também um centro cultural para todo o sudoeste da China.

Os viajantes sagitarianos, conhecidos pela sua curiosidade e amor pela vida, têm tudo para encontrar algo de muito especial em Lhasa - não por acaso um dos destinos mais recomendados para quem se interessa por cultura.

Capricórnio: Queenstown, Nova Zelândia

Queenstown, Nova Zelândia créditos: Booking.com

Os capricornianos são conhecidos não só pela sua praticidade, mas também por serem corajosos. Por isso, não há nada melhor do que um destino cheio de ação e aventura que possa desafiar a sua personalidade resiliente.

Queenstown é conhecida como a "capital mundial da aventura" e oferece atividades que vão fazer o coração dos capricornianos acelerar, como mountain bike, parapente e bungee jumping.

Este destino está entre os mais recomendados por viajantes da Booking.com para atividades ao ar livre.