A obra que pode ser descarregada aqui promove a redução do desperdício alimentar e apresenta refeições nutritivas e acessíveis confecionadas com partes de alimentos habitualmente desmerecidas. “Para quem gosta de cozinhar de forma mais consciente, amiga do ambiente e sem desperdício, este livro é uma inspiração para criações gastronómicas mais sustentáveis”, informa a Eurest responsável por este lançamento.

O livro em edição biligue (português e inglês), para além do elenco de receitas, apresenta dicas para uma melhor utilização dos alimentos ali em destaque. Entre as propostas à mesa que encontramos no livro, destaque para o Creme de legumes, Pataniscas de talos, Lasanha de casca de banana, Bolinhos de talos e folhas e Carne louca de casca de banana com puré rosa.

Este livro é o resultado do concurso “Eurest Chef 2024 - Stop Food Waste”, uma iniciativa que promove a redução do desperdício alimentar. A edição deste ano contou com a participação de 60 colaboradores Eurest que apresentaram a concurso receitas que se “destacaram pelo sabor, pela inovação e por resultarem da utilização de partes menos nobres dos alimentos ou reaproveitamento de sobras, transformando-as em deliciosas opções para uma alimentação equilibrada. Dos 60 candidatos, 12 participaram na final do evento Eurest Chef 2024 - Stop Food Waste, onde cada finalista confecionou a sua receita para um painel de jurados. A receita vencedora foi Lasanha de cascas de banana e confecionada pela chef Anabela Midões”, informa a Eurest.