É um dos novos lançamentos de Vichy. Liftactiv Supreme H.A. Epidermic Filler, um sérum anti-idade com 1,5% de ácido hialurónico puro, vitamina Cg e água vulcânica de Vichy, indicado para todos os tipos de pele, com uma textura líquida e leve, repõe 100% da perda epidérmica diária, ao mesmo tempo que preenche a pele do rosto e do contorno de olhos. Testado dermatologicamente e oftalmologicamente, este inovador cuidado antienvelhecimento apresenta uma fórmula hipoalergénica sem fragrância e sem álcool.

Para além de vitamina Cg, um ativo antioxidante, Liftactiv Supreme H.A. Epidermic Filler integra ainda na sua formulação 1% de ácido hialurónico de baixo peso molecular e 0,5% de ácido hialurónico de alto peso molecular. Em apenas duas semanas, de acordo com os resultados clínicos obtidos pela prestigiada marca de dermocosmética francesa, com duas aplicações diárias, reduz as rídulas em 19% e as rugas em 14%. Ao fim de seis semanas, as linhas finas são 60% menos visíveis e as rugas foram reduzidas em 47%.

