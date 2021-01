A pacata cidade de Cambridge, em Inglaterra, estremece ao ser confrontada com os pormenores monstruosos de um hediondo crime. Mas tudo piora quando uma criança desaparece a caminho da escola. O menino é encontrado numa mata, nu e estrangulado. Adam Immanuel, um escritor, é visto a fugir do bosque. E todos, exceto uma jornalista e um professor universitário, acreditam que é culpado. Na mesma altura, a milhares de quilómetros dali, um cardeal chega ao Vaticano num ambiente de grande polémica.

Depois de obras literárias como "O espião português", "A célula adormecida", "Pecados santos", "A última ceia" e "A morte do papa", publicado em janeiro de 2020, o escritor português Nuno Nepomuceno regressa, um ano depois, com "O cardeal", um thriller religioso, inquietante e perturbador, que mergulha o leitor numa espiral psicológica, negra e violenta, desde o início até à última página. É o quinto título da série Afonso Catalão, que em 2021 reedita a trilogia Freelancer com o apoio da Cultura Editora.

