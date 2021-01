A King C. Gillette, uma nova marca no mercado, tem modelos para todas as necessidades de cuidados pessoais masculinos dos homens de hoje, independentemente de terem uma barba maior ou mais rente ou de não quererem ter barba de todo. Esta nova linha de produtos da Gillette, empresa com 119 anos de experiência, fundada pelo empreendedor e empresário norte-americano de ascendência francesa King Camp Gillette em Boston, no Massachusetts, nos EUA, surpreende pela qualidade, pela versatilidade e pelo design.

Um dos produtos que a integra é o Gel de Lavagem Barba e Rosto King C. Gillette. Este champô e condicionador para os pelos da barba contém óleo de argão nutritivo e óleo de coco refrescante, além de mentol e de agentes de limpeza suaves e condicionadores. Remove a sujidade, as células mortas da pele e o excesso de oleosidade da barba e hidrata a pele seca. O Bálsamo Suave para Barba King C. Gillette, com uma textura suave, leve e cremosa, integra na sua composição óleo de argão e manteiga de cacau.

Este produto pode ser usado como condicionador sem enxaguar ou como máscara de lavagem. O Gel de Barbear Transparente King C. Gillette, outro dos produtos da marca, com extratos de aloé vera e de chá branco, contém lubrificantes suaves que permitem que a máquina de barbear deslize suavemente sobre a pele. Por fim a Máquina de Barbear de Duplo Gume King C. Gillette é, na prática, uma versão renovada da icónica gilete lançada por King Camp Gillette em 1901, agora adaptada às necessidades de 2021.

Temos cinco packs de prémios compostos pelos quatro produtos da King C. Gillette descritos anteriormente, no valor de 49,96 €, para oferecer neste passatempo. Para se habilitar, apenas tem de ir ao site oficial da marca, descobrir o número de produtos da linha que estão atualmente disponíveis e enviar, de seguida, a resposta para passatempo.prevenir@sapo.pt.

Não se esqueça de juntar o seu nome completo, morada, contacto telefónico e endereço de e-mail. APENAS AS RESPOSTAS QUE INCLUAM ESTES DADOS SERÃO CONSIDERADAS. As participações através da zona de comentários do site também não serão validadas.

Pode participar no passatempo, o número de vezes que quiser, até às 23h00 de 14 de fevereiro de 2021. A seleção de premiados será feita através do recurso a uma matriz previamente estabelecida exclusiva para este passatempo (as três primeiras pessoas a concorrer, a última pessoa a responder no dia X, a terceira pessoa a concorrer no dia Y, por exemplo, etc...).

A lista de vencedores será conhecida a partir dessa data na área de passatempos terminados do SAPO Lifestyle. Os dados pessoais fornecidos pelos participantes serão eliminados após o anúncio dos vencedores.

O SAPO Lifestyle assegura apenas a divulgação do passatempo, não lhe assistindo qualquer responsabilidade na seleção de premiados, na entrega de prémios nem nas demais mecânicas associadas. Em caso de dúvida ou necessidade de esclarecimentos adicionais, por favor contacte prevenir@howmedia.pt. NÃO UTILIZE ESTE ENDEREÇO DE E-MAIL PARA CONCORRER AO PASSATEMPO!