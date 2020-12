Ganhe os produtos da linha de dermocosmética lançada por Cristina Ferreira

A apresentadora de televisão, blogger e empresária Cristina Ferreira, diretora de entretenimento e de ficção da TVI, aumentou o portfólio de produtos da marca Cristina Vernigel e lançou, no outono de 2020, uma linha de cuidados e tratamentos para mãos, pés e unhas, dermatologicamente testada. Produzida em Portugal, é inspirada e desenvolvida nos Açores. Testada dermatologicamente, esta nova gama de dermocosmética integra 13 ingredientes-chave, 100% biológicos e biodegradáveis.

Criada em parceria com a cosmetologista e mestre em estética avançada Andreia Meneses, a nova linha de produtos no mercado é formulada com leite de burra, um poderoso antioxidante, rico em vitaminas D, C, A e E, B1, B2, B12, ómega-3 e ómega-9, sais minerais, proteínas e ácidos gordos. A cera de abelha, um emoliente natural e hidratante de longa duração que promove a reconstrução celular, é outro dos ingredientes, tal como a vitamina E, com propriedades antioxidantes.

A linha de dermocosmética idealizada por Cristina Ferreira integra ainda manteiga de karité, que proporciona hidratação e elasticidade, combatendo o ressecamento da pele. O bisabolol, com propriedades anti-irritantes, anti-inflamatórias e antimicóticas, é, a par do caroço de azeitona, um esfoliante 100% natural e biodegradável, outro dos 13 produtos usados na linha, assim como a ureia, que aumenta a capacidade de retenção de água na pele. Com propriedades esfoliantes, suaviza as zonas ásperas.

A alantoína, o retinol e o gérmen de trigo, rico em vitaminas E e K e potássio, um produto que reduz e previne rugas e flacidez, também figuram nos rótulos da nova linha. O ácido hialurónico, outro dos ingredientes, aumenta a capacidade de retenção da água, conferindo firmeza e volume. A melaleuca, um antissético natural que previne bactérias e fungos, reconhecido pelas suas propriedades antifúngicas e cicatrizantes, é outra das substâncias eleitas por Cristina Ferreira e Andreia Meneses.

A lanolina, um ingrediente natural com propriedades emolientes e hidratantes, que cria um filme protetor respirável que retém a humidade e funciona como barreira natural da pele, também está presente na nova linha de cuidados da Cristina Vernigel, que é composta por três produtos. O Hydraintense é um creme de hidratação profunda prolongada. O Hydraesfoliante, com cera de abelha e manteiga de karité, apresenta uma fórmula exclusiva de tripla ação, esfoliando, nutrindo e hidratando a pele.

O óleo de cutículas da gama é um hidratante com uma fórmula enriquecida com cera de abelha, que nutre e suaviza as cutículas e a pele. A linha de tratamentos inclui o Cleótine, um poderoso sérum anti-idade para mãos, com efeito tensor, rico em antioxidantes naturais, com leite de burra dos Açores 100% biológico, retinol, ácido hialurónico, vitamina E e óleo de argão. O Pedibalm é um bálsamo protetor e reparador para pés secos, muito secos e gretados, com 30% de ureia, alantoína e bisabolol.

A sua textura untuosa, proveniente da combinação de ingredientes de alta eficácia, como o óleo de eucalipto, os extratos de camomila, o pantenol, a lanolina e a ureia, inibe a desidratação profunda. O Bisapro, outra das novidades da gama, é um sérum hidratante de unhas e cutículas, rico em ingredientes naturais, como é o caso do óleo de gérmen de trigo, do óleo de melaleuca e do bisabolol. Os preços do produtos de dermocosmética da nova proposta de Cristina Ferreira oscilam entre os 10,40 € e os 25,90 €.

