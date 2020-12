O SanificaAria 30 é um dos novos higienizadores de ar à venda no mercado, tendo a particularidade de inativar bactérias e vírus, incluindo o SARS-CoV-2, na origem da COVID-19. Desenvolvido pela líder europeia em iluminação de emergência, a italiana Beghelli, chega agora a Portugal pela Morgado & Companhia, empresa sediada no Porto que detém a representação exclusiva para o mercado nacional. Com uma taxa de sucesso de 99,9%, certificada por laboratórios independentes, melhora a qualidade do ar.

Este equipamento promove a circulação do oxigénio pelo seu interior e higieniza-o, através da radiação de ultravioletas, UV-C. Tem uma capacidade de tratamento de ar de 30 metros cúbidos por hora e um consumo de 25 watts, podendo ser instalado em casas, restaurantes, hotéis, escolas, escritórios, lojas, empresas e hospitais. Ao contrário de outros, é o único equipamento com luz UV-C que pode ser usado na presença de seres humanos. É silencioso e eficaz, mesmo na presença de aparelhos de ar condicionado.

Temos, em parceria com a Morgado & Companhia, empresa do Porto que detém a representação exclusiva para o mercado nacional deste aparelho, três higienizadores de ar SanificaAria 30 da Beghelli, no valor de 259 € para oferecer neste passatempo. Para se habilitar, apenas tem de ir ao site desta empresa portuguesa, descobrir o nome dos laboratórios técnicos que certificaram esta tecnologia e enviar, de seguida, a resposta, por e-mail, para modernlife@sapo.pt.

Pode enviar as suas participações, o número de vezes que quiser, até às 22h00 do dia 3 de janeiro de 2021. Não se esqueça de juntar o seu nome completo, morada, contacto telefónico e endereço de e-mail. APENAS AS RESPOSTAS QUE INCLUAM ESTES DADOS SERÃO CONSIDERADAS. As participações através da zona de comentários do site também não serão validadas.

A seleção de premiados será feita através do recurso a uma matriz previamente estabelecida exclusiva para este passatempo (as três primeiras pessoas a concorrer, a última pessoa a responder no dia X, a terceira pessoa a concorrer no dia Y, por exemplo, etc...).

A lista de vencedores será conhecida a partir dessa data na área de passatempos terminados do SAPO Lifestyle. Os dados pessoais fornecidos pelos participantes serão eliminados após o anúncio dos vencedores.

O SAPO Lifestyle assegura apenas a divulgação do passatempo, não lhe assistindo qualquer responsabilidade na seleção de premiados, na entrega de prémios nem nas demais mecânicas associadas. Em caso de dúvida ou necessidade de esclarecimentos adicionais, por favor contacte modernlife@howmedia.pt. NÃO UTILIZE ESTE ENDEREÇO DE E-MAIL PARA CONCORRER AO PASSATEMPO!