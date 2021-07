O sol é (muito) benéfico para a saúde, mas uma exposição solar excessiva acelera o envelhecimento da pele e aumenta os riscos de cancro cutâneo. A proteção solar eficaz é indispensável para todo o tipo de peles em todas as alturas do ano mas, nos meses de verão, essa necessidade torna-se ainda mais premente. Para bebés, crianças e pessoas com peles fragilizadas ou alérgicas, é fundamental escolher protetores solares específicos com um grau de fotoproteção elevado, como os da gama Photoderm de Bioderma, com produtos específicos para as diferentes necessidades de pele.

No verão de 2021, uma das novidades que enriquecem esta linha da marca é o Photoderm M SPF50+, um creme em gel com um acabamento matificante que previne as manchas cutâneas. Além de assegurar uma proteção elevada contra a radiação ultravioleta e a radiação da luz azul visível, trata a hiperpigmentação e o chamado pano da gravidez. Indicado para todos os tipos de pele, é adequado para mulheres grávidas ou a amamentar. Com uma excelente tolerância, não é comedogénico. Resistente à água, protege os ecossistemas marinhos.

Photoderm Après-Soleil SOS, outra das três novidades que a marca francesa acaba de lançar no mercado nacional, é uma bruma calmante que acalma instantaneamente a inflamação da pele e reduz a vermelhidão após uma exposição solar excessiva. Com um efeito fresco imediato, prolonga o bronzeado e hidrata a pele. Indicado para adultos, adolescentes e crianças, este produto, que também não é comedogénico, tem uma boa tolerância cutânea, podendo ser aplicado em todos os tipos de peles, incluindo as mais sensíveis.

