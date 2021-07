Ganhe lâminas femininas recarregáveis especiais para peles sensíveis e sacos de pano ecológicos

Com o bom tempo e do uso de roupa leves, a depilação assume um papel de maior destaque na vida de qualquer mulher e, com essa necessidade, surge também a preocupação por uma pele cuidada, sem irritações após a depilação. A sensibilidade da epiderme é um dos eixos prioritários para a população feminina e um dos critérios para a escolha das lâminas. A pensar num maior conforto das mulheres, a BiC, fabricante de produtos de barbear e depilar, fundada em 1945 em Clichy, em França, acaba de ampliar a sua gama.

BiC Click 3 Soleil Sensitive, uma das novidades do novo segmento Hybrid, é uma nova lâmina especial para peles sensíveis. Conta com três lâminas móveis independentes apoiadas em molas, que, com o auxílio de uma cabeça oscilante, permitem uma depilação mais rápida e eficiente. Esta nova proposta da marca inclui, também, uma banda de proteção que estica a pele suavemente antes da depilação e uma faixa lubrificante de aloé vera e vitamina E, que aliviar a epiderme após a passagem das lâminas.

Para facilitar a sua utilização, a nova lâmina feminina da marca integra ainda um cómodo cabo curvo e ergonómico, feito com 30% de plástico reciclado. A BiC Click 3 Soleil Sensitive está disponível em cores pastel, azul e cor de rosa, de forma a adaptar-se ao estilo de cada mulher. Para proteger o planeta, a empresa investiu numa embalagem ecológica e reciclável, feita com 80% de papel reciclado, que contém um cabo e duas recargas de lâminas de depilar. As recargas para uso posterior são vendidas em lotes de quatro lâminas.

