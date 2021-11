Depois de remover as impurezas do rosto com o Ultra Facial Cleanser da Kiehl's, hidrate-o com o Calendula Serum-Infused Water Cream, um creme anti-idade com extratos de calêndula e pétalas de calêndula micronizadas. Tínhamos 15 packs para oferecer.

São muitas as ameaças quotidianas à beleza da pele. Restaure-a e fortifique-a com os cuidados da Kiehl's, uma marca de dermocosmética que incorpora os melhores ingredientes naturais nas fórmulas exclusivas de produtos que desenvolve, como é o caso do Ultra Facial Cleanser. Este gel de limpeza suave, indicado para todos os tipos de pele, remove resíduos e impurezas da epiderme. Enriquecido com esqualano, óleo de caroço de alperce, vitamina E e óleo de abacate mantém o equilíbrio natural da pele. O creme anti-idade Calendula Serum-Infused Water Cream, outro dos produtos que a Kiehl's comercializa, uniformiza visivelmente o tom da tez, deixando-a resplandecente e (mais) luminosa. Também ele indicado para todos os tipos de pele, é produzido com extratos de calêndula e pétalas de calêndula micronizadas. Para além de melhorar a textura irregular da epiderme, alisando-a, tem ainda a capacidade de a hidratar por um período até 24 horas. O resultado é uma beleza com um toque natural. Tínhamos 15 packs de prémios, compostos por uma embalagem de 75 mililitros de Ultra Facial Cleanser e uma embalagem de 28 mililitros de Calendula Serum-Infused Water Cream para oferecer neste passatempo. Foram quase 4.200 as participações recebidas. Os vencedores são: Joana Saraiva de Almeida (Pontinha)

Isalina de Oliveira Antunes (Bidoeira de Baixo)

Cláudia Francisca de Barros (Laranjeiras)

Ana Catarina Nascimento (Algés)

Jacqueline Carvalho Alves (Porto)

Ana Maria Martinho (Almada)

Jorge Miguel Domingues (Penafiel)

Ana Carina Dias (Lisboa)

Luís Filipe Pereira (Carregal do Sal)

Maria Teresa Henriques (São Pedro do Estoril)

Bruno Miguel Lopes (Portalegre)

Marta Filipa Marques (Vila Nova de Gaia)

Dulce Maria Borges (Lisboa)

João Francisco Fidalgo (Cova da Piedade)

Maria Elisabete Andrade (Quinta Grande)

