Com o objetivo de reforçar o seu compromisso com a sustentabilidade ambiental e a sua preocupação com o meio ambiente, a Herbal Essences acaba de lançar uma nova coleção de champôs e condicionadores vegana da gama Herbal Essences Bio:Renew. Com embalagens integralmente feitas de plástico reciclado, com exceção da tampa e dos rótulos, as quatro novas propostas desta marca, sem silicones, têm, pelo menos, 95% de ingredientes de origem natural.

Esta nova gama oferece produtos com aromas irresistíveis para diferentes finalidades mas sempre com um objetivo de deixar o cabelo 100% nutrido. Para cabelos danificados, a Herbal Essences propõe Herbal Essences Bio:Renew Óleo de Argão. Com o aroma fresco dos citrinos borbulhantes, das especiarias exóticas e da baunilha cremosa, além do famoso ingrediente marroquino, hidrata e repara o cabelo em profundidade, deixando-o suave e (mais) brilhante.

Sem parabenos nem glúten nem sequer corantes, contém um PH equilibrado, sendo também adequado para cabelo pintado. Para cabelos secos, a marca desenvolveu Herbal Essences Bio:Renew Leite de Coco, um champô e um condicionador que asseguram uma boa hidratação aos fios, reparando e regenerando o cabelo seco e frisado, deixando-o intensamente hidratado e nutrido com um agradável aroma a coco. Também é adequado para um cabelo pintado.

À semelhança da de óleo de argão e da de leite de coco, Herbal Essences Bio:Renew Morango e Menta, outra das novidades da marca, também limpa as hastes capilares em profundidade, deixando o cabelo visivelmente mais solto e (ainda) mais brilhante. Com o perfume revigorante dos frutos vermelhos e com a frescura da menta, surpreende pelo aroma, tal como o Herbal Essences Bio:Renew Toranja, com uma fórmula com 96% de ingredientes naturais.

As embalagens desta nova coleção PETA cruelty-free são recicláveis e mais sustentáveis e amigas do ambiente. A Herbal Essences tem a ambição de reduzir a utilização de plástico virgem nas embalagens de champôs e condicionadores até ao final de 2021 e, graças ao esforço que a marca está a fazer para reduzir, reutilizar e reciclar, serão produzidos menos 28 milhões de recipientes de plástico virgem por ano. O objetivo é incentivar os consumidores a seguir-lhe os passos.

