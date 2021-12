Ganhe velas aromáticas com uma fragrância floral apaixonante e envolvente

Inspirada num exuberante e sedutor jardim pintado em tons quentes, a gama Noble Red da Portus Cale, uma marca da Castelbel, foi concebida como uma celebração da época festiva. A fragrância inesquecível desta coleção e os seus vidros de cor vermelha ou transparente, com apontamentos dourados que lhe conferem um aspeto ainda mais distintivo, acrescentarão um toque de sofisticação à decoração de qualquer espaço durante os festejos natalícios deste ano.

Cuidadosamente enchida à mão pelas artesãs que colaboram com esta empresa portuense e perfumada com óleos essenciais, a vela aromática Noble Red garante o toque de sofisticação que faltava ao(s) seu(s) espaço(s). Comercializada num deslumbrante copo vermelho com arabescos dourados, esta elegante vela é aromatizada com um perfume inesquecível e floral, elaborado com notas de peónia, rosa e cedro. Um trio aromático que não deixará ninguém indiferente.

