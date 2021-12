Ganhe jogos didáticos que estimulam o empreendedorismo nos mais novos

Your Business City é um jogo de tabuleiro, para todas as idades, que procura ser uma alternativa aos jogos analógicos, proporcionando momentos de diversão e aprendizagem em torno da realidade do mundo empresarial, dos negócios e até da criação do seu próprio emprego. Sensibilizar as crianças a olharem à sua volta e a analisar as necessidades atuais da sociedade, percebendo que podem fazer a diferença criando valor, é um dos objetivos.

Desenvolvido pela Your Business, empresa de apoio ao empreendedorismo do Grupo Your, em parceria com a Science4You, uma marca que elabora, produz e comercializa brinquedos educativos para crianças e jovens, este jogo estimula o empreendedorismo ao mesmo tempo que desafia os participantes a, de uma forma lúdica e divertida, solucionarem alguns dos problemas com que nos debatemos muitas vezes no nosso quotidiano.

