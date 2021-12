Ganhe coquetéis em lata com o sabor de uma das mais apreciadas bebidas portuguesas

Depois do Offley Clink Portonic White, a Offley Clink, uma das marcas que integram o portefólio da Sogrape, lança agora no mercado Offley Clink Portonic Rosé. À base de vinho do Porto e água tónica, é comercializada em lata e alia a irreverência trendy de Offley Clink à frescura de um Porto Tónico, uma bebida que tem vindo a ganhar um crescente número de apreciadores nos útimos anos. Leve e refrescante, pode, a partir de agora, ser apreciada simples ou com gelo, em qualquer lugar.

"Acompanhando a tendência mundial crescente de consumo dos ready-to-drink, Offley Clink Portonic Rosé vem reforçar a nossa oferta de vinho em lata, num formato descontraído, prático e inovador, pensado para atrair novos consumidores, sobretudo os mais jovens, em diferentes ocasiões e experiências de consumo", esclarece João Gomes da Silva, diretor de marketing e de vendas da Sogrape, uma empresa familiar fundada pelo empresário Fernando Van Zeller Guedes em 1942.

Temos 10 caixas com 12 latas de Offley Clink Portonic Rosé para oferecer neste passatempo.

