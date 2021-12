Ganhe livros que traçam o percurso gastronómico, histórico e cultural de 10 pratos italianos (muito) célebres

Nascido em Bolonha na década de 1970, Luca Cesari foi uma criança difícil à mesa. Alimentado carinhosamente a tagliatelle e tortellini por uma avó cozinheira, tornou-se, em adulto, historiador e jornalista gastronómico, revelando um especial interesse pela origem dos pratos mais famosos e

representativos da tradição italiana. Hoje, o também fundador do blogue Ricette Storiche, escreve para publicações como o Gambero Rosso e o Sole 24 Ore.

Em "Breve história da massa italiana", uma das novidades da Bertrand Editora, Luca Cesari propõe-nos uma viagens à volta da mesa e à volta do mundo para explicar, com humor e rigor, as origens de algumas das mais populares confeções desta culinária de inspiração mediterrânica. A carbonara leva natas? Destrói-se uma amatriciana se se juntar cebola ao refogado? A lasanha era originalmente comida de camponeses ou um prato luxuoso? Encontra aqui a(s) resposta(s).

