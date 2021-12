Fundados em 1909, os laboratórios farmacêuticos franceses Mayoly Spindler desenvolvem e comercializam a Topicrem, uma marca dermatológica que recorre a extratos de plantas para dar origem a formulações que garantem o cuidado, a hidratação e a proteção das peles sensíveis e/ou sensibilizadas. É o caso do Gel Nettoyant Douceur, um gel de limpeza suave, sem sabão, com 5% de glicerina na composição, que hidrata e preserva a barreira cutânea da tez.

O sérum Ultra-Hydratant Sérum, não comedogénico, nutre o rosto em profundidade, iluminando-o. A água bio-ativa usada na sua produção estimula os fluxos de hidratação natural da pele, protegendo-a também da poluição urbana. Ultra-Hydratant Lait Corps, outra das referências da marca, é um leite corporal que penetra instantaneamente na epiderme, deixando-a nutrida por 24 horas. Além de um perfume suave, tem uma textura delicada.

Temos 10 packs de produtos dermocosméticos que cuidam da pele sensível, no valor de 48,70 €, compostos por uma embalagem de 200 mililitros de Gel Nettoyant Douceur, uma embalagem de 30 mililitros de Ultra-Hydratant Sérum e uma embalagem de 200 mililitros de Ultra-Hydratant Lait Corps de Topicrem, para oferecer neste passatempo.

