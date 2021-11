Ganhe livros que explicam como é que a alimentação intuitiva pode melhorar (muito) a sua vida

Criou, em 2015, o blogue Anita Healthy com o objetivo de ajudar outras pessoas a adotar um estilo de vida mais saudável. Adepta da alimentação intuitiva, Ana Rita Nunes, coach de nutrição e bem-estar, acredita que, para conseguir viver com mais saúde, é preciso, em primeiro lugar, amarmos o nosso corpo pois só assim é que o conseguiremos nutrir da melhor forma. No seu blogue, partilha, diariamente, receitas, na sua maioria de origem vegetal, como as que agora apresenta no seu livro.

"Nutrir o corpo com amor", uma das novidades da editora Influência, inclui, além de recomendações essenciais, propostas gastronómicas tentadoramente saudáveis, sem carne, sem laticínios e sem açúcares refinados. É o caso das panquecas de banana e amêndoa, dos waffles de cacau, do pudim de chia com abóbora, da sopa minestrone de legumes, da feijoada vegetariana e do tofu à bolonhesa, especialidades culinárias repletas de nutrientes, muito fáceis de preparar.

