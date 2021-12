Ganhe escovas de dentes elétricas com tecnologia sónica

O sorriso é o seu cartão de visita, pelo que uma higiene oral cuidada deve ser parte integrante da sua rotina de beleza diária. Disponível em três cores, branco, azul e cor de rosa, a nova Philips Sonicare 2100 Series, tem uma tecnologia sónica e um design ergonómico esguio que facilita a utilização. Remove até três vezes mais placa bacteriana do que uma escova manual tradicional e, para além de garantir uma limpeza superior, também protege as gengivas.

Entre as inovações tecnológicas deste novo lançamento da Philips figuram ainda o SmarTimer de dois minutos, o QuadPacer de 30 segundos e o sistema Easy-Star, que vai ajustando a velocidade e a intensidade da rotação da cabeça da escova de dentes elétrica com um aumento gradual e suave da potência do dispositivo, otimizando o processo de escovagem. A bateria, carregada com um cabo com ligação USB, tem uma vida útil média de 14 dias.

Temos 10 escovas de dentes elétricas com tecnologia sónica Philips Sonicare 2100 Series, no valor de 29,90 €, para oferecer neste passatempo. Para se habilitar, apenas tem de ir ao site nacional da marca, descobrir o nome do produto de cuidado interdental da marca e enviar, de seguida, a resposta para passatempo.philips@sapo.pt.

Não se esqueça de juntar o seu nome completo, morada, contacto telefónico e endereço de e-mail nem de indicar a cor (branco, azul ou cor de rosa) que mais gostaria de receber no caso de ser um dos vencedores do passatempo. APENAS AS RESPOSTAS QUE INCLUAM ESTES DADOS SERÃO CONSIDERADAS. As participações através da zona de comentários do site também não serão validadas.

Pode enviar as suas participações até às 23h59 do dia 24 de dezembro de 2021. A seleção de premiados será feita através do recurso a uma matriz previamente estabelecida exclusiva para este passatempo (as três primeiras pessoas a concorrer, a última pessoa a responder no dia X, a terceira pessoa a concorrer no dia Y, por exemplo, etc...).

A lista de vencedores será conhecida a partir dessa data na área de passatempos terminados do canal. Os dados pessoais fornecidos pelos participantes serão eliminados após o anúncio dos vencedores.

O SAPO Lifestyle assegura a divulgação do passatempo, não lhe assistindo qualquer responsabilidade na seleção de premiados nem na entrega de prémios e nas demais mecânicas associadas. Em caso de dúvida ou necessidade de esclarecimentos adicionais, por favor, contacte modernlife@howmedia.pt. NUNCA UTILIZE ESTE ENDEREÇO DE E-MAIL PARA CONCORRER AOS PASSATEMPOS!