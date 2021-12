Ganhe garrafas de uísque e canecas metálicas exclusivas de uma marca que desafia todas as convenções

Nada melhor do que brindar, em qualquer altura do ano, com o icónico uísque escocês Cutty Sark Original, reconhecido internacionalmente pela alma aventureira e corajosa. Prestes a comemorar um século, deve o nome a um popular veleiro britânico. Criado em 1923, em plena época da lei seca, tornou-se rapidamente numa marca disruptiva e pautada pela audácia e pela ousadia. Hoje, representa a liberdade, assumindo-se como uma bebida com espírito de aventura.

Perfeita para celebrar conquistas e amizades, distingue-se pela aparência dourada e cintilante e pelo aroma fresco e sedutor, marcado por notas cítricas. No palato, Cutty Sark Original apresenta-se limpo e equilibrado, com aromas de baunilha e de gelado de caramelo que lhe conferem um toque de irreverência. O seu final de boca é suave, brilhante e revigorante, o que o torna num dos uísques mais apreciados e consumidos em todo o mundo. Portugal não é exceção.

Temos 10 packs compostos por uma garrafa de uísque Cutty Sark Original e por uma caneca metálica exclusiva da marca, que é distribuída em Portugal pelo grupo Gran Cruz, detido pela francesa La Martiniquaise-Bardinet, para oferecer neste passatempo. Para se habilitar, apenas tem de ir ao site da marca, descobrir o número de prémios que este uísque ganhou em 2021 e enviar, de seguida, a resposta para passatempo.uisque@sapo.pt.

Não se esqueça de juntar o seu nome completo, morada, contacto telefónico, endereço de e-mail e idade. APENAS AS RESPOSTAS QUE INCLUAM ESTES DADOS ENVIADAS POR MAIORES DE 18 ANOS SERÃO CONSIDERADAS. As participações através da zona de comentários do site também não serão validadas.

Pode enviar as suas participações até às 23h59 do dia 11 de janeiro de 2022. A seleção de premiados será feita através do recurso a uma matriz previamente estabelecida exclusiva para este passatempo (as três primeiras pessoas a concorrer, a última pessoa a responder no dia X, a terceira pessoa a concorrer no dia Y, por exemplo, etc...).

A lista de vencedores será conhecida a partir dessa data na área de passatempos terminados do canal. Os dados pessoais fornecidos pelos participantes serão eliminados após o anúncio dos vencedores.

O SAPO Lifestyle assegura a divulgação do passatempo, não lhe assistindo qualquer responsabilidade na seleção de premiados nem na entrega de prémios e nas demais mecânicas associadas. Em caso de dúvida ou necessidade de esclarecimentos adicionais, por favor, contacte modernlife@howmedia.pt. NUNCA UTILIZE ESTE ENDEREÇO DE E-MAIL PARA CONCORRER AOS PASSATEMPOS!