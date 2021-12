Ganhe livros infantis que relatam as aventuras de dois cientistas que fazem uma descoberta surpreendente

Quando dois cientistas atrevidos, Maluco Beleza e Seja Feliz Agora, descobrem o vírus do amor, Manuel e a sua irmã, Vitória, passam a ter esperança de que vão recuperar as vidas que tinham antes, podendo novamente ir à escola, brincar com os amigos e abraçar todos aqueles de que gostam e de quem, neste momento, sentem saudade. De repente, ouvem o jornalista Manuel Moreira na televisão a relatar que, em todo o planeta, estão todos a abraçar-se e a sorrir.

Colados ao ecrã da televisão, veem as pessoas no mundo inteiro a tirar as máscaras para sempre, no seguimento dessa impressionante descoberta. Animados e empolgados com a notícia, os dois irmãos voltaram a ter esperança no futuro da humanidade. Como diz o famoso ditado popular, é mesmo a última coisa a morrer. Emocionados, descobrem, todavia, que ficar confinados com a família a receber tanto amor e a aprender o valor da vida não é assim tão mau…

Temos 20 exemplares autografados de "O vírus do amor - A felicidade que a humanidade não esperava", uma obra escrita por Luciene Balbino, uma jornalista, escritora, poeta, dramaturga, youtuber e conferencista brasileira que atualmente vive em Portugal, publicada pela editora Estúdio Didáctico, para oferecer neste passatempo.

Para se habilitar, apenas tem de ir ao site da editora, descobrir o nome de outro dos livros infantis em destaque e enviar, de seguida, a resposta para passatempo.livros.infantis@sapo.pt. Não se esqueça de juntar o seu nome completo, morada, contacto telefónico e endereço de e-mail. APENAS AS RESPOSTAS QUE INCLUAM ESTES DADOS SERÃO CONSIDERADAS. As participações através da zona de comentários do site também não serão validadas.

Pode enviar as suas participações até às 23h59 do dia 30 de dezembro de 2021. A seleção de premiados será feita através do recurso a uma matriz previamente estabelecida exclusiva para este passatempo (as três primeiras pessoas a concorrer, a última pessoa a responder no dia X, a terceira pessoa a concorrer no dia Y, por exemplo, etc...).

A lista de vencedores será conhecida a partir dessa data na área de passatempos terminados do canal. Os dados pessoais fornecidos pelos participantes serão eliminados após o anúncio dos vencedores.

O SAPO Lifestyle assegura a divulgação do passatempo, não lhe assistindo qualquer responsabilidade na seleção de premiados nem na entrega de prémios e nas demais mecânicas associadas. Em caso de dúvida ou necessidade de esclarecimentos adicionais, por favor, contacte modernlife@howmedia.pt. NUNCA UTILIZE ESTE ENDEREÇO DE E-MAIL PARA CONCORRER AOS PASSATEMPOS!