Ganhe livros infantis repletos de aventuras que tem figuras do reino animal como protagonistas

Apesar da muita tecnologia que nos rodeia nos dias que correm, os livros continuam a ser uma das melhores formas de estimular a criatividade. "Aprendo com os animais", o mais recente livro de Susana Hoslet Barrios, é o exemplo disso. Lançado a 4 de novembro de 2021, inclui 14 figuras de cartão destacáveis que permitem aos mais novos construir os seus animais preferidos e, depois, brincar com eles à medida que vão conhecendo muitas das espécies que habitam o nosso planeta.

Outra das novidades deste mês é "A Peppa vai ao parque de dinossauros". Um história muito divertida protagonizada por uma das suínas mais famosas da literatura infantil. Na companhia dos amigos, decide fazer um passeio para comemorar o aniversário do Raposo Renato em busca das pegadas dos gigantes pré-históricos. O Avô Coelho dá-lhes dicas preciosas para as acharem. É o início de uma aventura que vai prender os mais novos desde a primeira letra até à última página.

"O primeiro dia de escola - Um conto de Pedrito Coelho", um clássico de Beatrix Potter, é outra das propostas infantis da editora portuguesa. Ansioso para ir à escola, o pequeno roedor começa a juntar todas as coisas importantes de que vai precisar, desde o lápis ao cesto com o almoço. Mas, quando se apercebe que as irmãs vão ficar em casa, começa a ficar nervoso e ansioso. Uma situação que obriga a mãe a intervir e que acaba por estar na origem da messagem que o livro transmite.

Temos 10 packs com estes três títulos da Bertrand Livreiros para oferecer neste passatempo. Para se habilitar, apenas tem de ir ao site da editora, descobrir em que ano é que se iniciou a história desta empresa centenária e enviar, de seguida, a resposta para passatempo.bertrand@sapo.pt.

Não se esqueça de juntar o seu nome completo, morada, contacto telefónico e endereço de e-mail. APENAS AS RESPOSTAS QUE INCLUAM ESTES DADOS SERÃO CONSIDERADAS. As participações através da zona de comentários do site também não serão validadas.

Pode enviar as suas participações até às 23h59 do dia 5 de dezembro de 2021. A seleção de premiados será feita através do recurso a uma matriz previamente estabelecida exclusiva para este passatempo (as três primeiras pessoas a concorrer, a última pessoa a responder no dia X, a terceira pessoa a concorrer no dia Y, por exemplo, etc...).

A lista de vencedores será conhecida a partir dessa data na área de passatempos terminados do canal. Os dados pessoais fornecidos pelos participantes serão eliminados após o anúncio dos vencedores.

O SAPO Lifestyle assegura a divulgação do passatempo, não lhe assistindo qualquer responsabilidade na seleção de premiados nem na entrega de prémios e nas demais mecânicas associadas. Em caso de dúvida ou necessidade de esclarecimentos adicionais, por favor, contacte modernlife@howmedia.pt. NUNCA UTILIZE ESTE ENDEREÇO DE E-MAIL PARA CONCORRER AOS PASSATEMPOS!