Sair de casa com o seu bebé nunca foi tão fácil nem tão colorido. Os sacos térmicos Snøgga, desenvolvidos e comercializados pela Cybex, estão disponíveis em nove cores, permitem manter o seu mais que tudo quente e aconchegado. Além disso, conferem um toque pessoal ao seu carrinho de passeio. Leves e fáceis de guardar, foram desenhados para se ajustarem a todos os tipos de carrinhos. O Snøgga pesa 400 gramas e é comercializado numa prática bolsa pequena.

Antes de aberto, não ocupa mais do que 23 centímetros de comprimento e 14 centímetros de largura quando enrolado. Quente como a lã, tem um desempenho superior em ambientes húmidos. O inovador enchimento Thinsulate, à base de fibras sintéticas, é resistente à humidade e ajuda a manter o seu filho confortável em temperaturas entre os 10º C e os -10º C. À prova de água, o forro do Snøgga tem ainda a vantagem de poder ir à(s) máquina(s) de lavar e de secar.

Temos cinco sacos térmicos Snøgga da Cybex, no valor de 79,95 €, para oferecer neste passatempo. Para se habilitar, apenas tem de ir ao site nacional da empresa, descobrir o nome de dois dos nove tons disponíveis e enviar, de seguida, a resposta para passatempo.cybex@sapo.pt.

Não se esqueça de juntar o seu nome completo, morada, contacto telefónico e endereço de e-mail nem de indicar em que tonalidade gostaria de receber um destes sacos no caso de ser um dos vencedores. APENAS AS RESPOSTAS QUE INCLUAM ESTES DADOS SERÃO CONSIDERADAS. As participações através da zona de comentários do site também não serão validadas.

Pode enviar as suas participações até às 23h59 do dia 11 de dezembro de 2021. A seleção de premiados será feita através do recurso a uma matriz previamente estabelecida exclusiva para este passatempo (as três primeiras pessoas a concorrer, a última pessoa a responder no dia X, a terceira pessoa a concorrer no dia Y, por exemplo, etc...).

A lista de vencedores será conhecida a partir dessa data na área de passatempos terminados do canal. Os dados pessoais fornecidos pelos participantes serão eliminados após o anúncio dos vencedores.

