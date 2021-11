Ganhe champôs e condicionadores que nutrem os cabelos ondulados, encaracolados ou encrespados com suavidade

Dois terços das mulheres em todo o mundo têm cabelos ondulados, encaracolados ou encrespados. Hoje, já representam cerca de 50% da geração Z e projeta-se que, até 2030, cerca de 60% da população mundial tenha caracóis. Em Portugal, um quinto das mulheres tem o cabelo muito encaracolado ou encrespado. Com a tendência da beleza natural, a geração atual está cada vez mais a assumir a sua verdadeira textura de cabelo, uma mudança de paradigma que está a mudar a indústria.

Nos desfiles de moda, no cinema, nas redes sociais e nas ruas de vilas e cidades de todos os continentes, vemos cada vez mais mulheres a assumir os seus caracóis naturais com grande confiança. Para cuidar estes tipos de cabelos, a Kérastase desenvolveu a gama Curl Manifesto, composta por sete produtos. Um deles é o Curl Manifesto Bain Hydratation Douceur, um champô suave infundido com mel de manuka e ceramidas que hidrata sem pesar, melhorando o volume dos caracóis.

Esta nova linha da marca francesa inclui ainda o Curl Manifesto Fondant Hydratation Essentielle, um condicionador leve, também ele infundido com mel de manuka e ceramidas, que, para além de desembaraçar suavemente os nós, mesmo os mais difíceis, aumenta o corpo e o volume dos caracóis e melhora a flexibilidade e elasticidade dos fios. Mais do que uma proposta de cuidado capilar para cabelos encaracolados, Curl Manifesto é um movimento de empoderamento feminino.

Temos 10 packs compostos por uma embalagem de champô Curl Manifesto Bain Hydratation Douceur e por uma embalagem do condicionador Curl Manifesto Fondant Hydratation Essentielle de Kérastase para oferecer neste passatempo. Para se habilitar, apenas tem de ir ao site nacional da marca, fazer o diagnóstico capilar ao seu cabelo e enviar, de seguida, o resultado obtido para o endereço passatempo.prevenir@sapo.pt.

Não se esqueça de juntar o seu nome completo, morada, contacto telefónico e endereço de e-mail. APENAS AS RESPOSTAS QUE INCLUAM ESTES DADOS SERÃO CONSIDERADAS. As participações através da zona de comentários do site também não serão validadas.

Pode enviar as suas participações até às 23h59 do dia 15 de dezembro de 2021. A seleção de premiados será feita através do recurso a uma matriz previamente estabelecida exclusiva para este passatempo (as três primeiras pessoas a concorrer, a última pessoa a responder no dia X, a terceira pessoa a concorrer no dia Y, por exemplo, etc...).

A lista de vencedores será conhecida a partir dessa data na área de passatempos terminados do canal. Os dados pessoais fornecidos pelos participantes serão eliminados após o anúncio dos vencedores.

O SAPO Lifestyle assegura a divulgação do passatempo, não lhe assistindo qualquer responsabilidade na seleção de premiados nem na entrega de prémios e nas demais mecânicas associadas. Em caso de dúvida ou necessidade de esclarecimentos adicionais, por favor, contacte prevenir@howmedia.pt. NUNCA UTILIZE ESTE ENDEREÇO DE E-MAIL PARA CONCORRER AOS PASSATEMPOS!