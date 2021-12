Ganhe rotinas de cuidado capilar que melhoram a saúde e a beleza dos couros cabeludos oleosos

O stresse e a poluição podem acelerar a produção de sebo. Não é, por isso, de estranhar que uma parte significativa da população tenha o couro cabeludo oleoso. Com um vasto conhecimento na área, a marca francesa de cuidados capilares botânicos e veganos Lazartigue encontrou na argila branca o ingrediente ativo ideal para reformular a sua gama Purify. Este mineral natural elimina as impurezas e as toxinas que obstruem os poros do couro cabeludo.

Para controlar o excesso de sebo, purificar naturalmente o cabelo e limpar em profundidade esta zona corporal, a Lazartigue desenvolveu uma rotina de higiene capilar, composta por três produtos. Um deles é um pré-champô, para aplicar uma vez por semana, que limpa e controla a produção de sebo. O champô deve ser usado duas a três vezes por semana e, por fim, o esfoliante, também uma vez por semana, para ajudar o couro cabeludo a recuperar o equilíbrio ideal.

Com 95% de ingredientes de origem natural e acondicionada em embalagens 100% recicladas e 100% recicláveis, a gama Purify, à semelhança de outras desenvolvidas pela marca gaulesa, não tem sulfatos nem silicones na sua formulação. Para além de mais sustentável, está também mais eficiente. O uso regular do pré-champô, do champô e do esfoliante confere ao cabelo uma irresistível fragrância amadeirada com notas de lavanda e de rosmaninho.

Temos cinco rotinas Purify de Lazartigue, no valor de 81,50 €, compostas por uma embalagem de pré-champô, uma de champô e uma de esfoliante

