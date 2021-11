A Satisfyer não faz distinção. Homens, mulheres, transgénero, solteiros, comprometidos, homossexuais, heterossexuais, bissexuais, pansexuais novos ou velhos, todos os que querem viver a sua sexualidade com confiança, que estão recetivos a coisas novas e que desfrutam da sua vida sexual e amorosa sem tabus nem preconceitos, é para eles que esta empresa alemã trabalha. Desenvolve anualmente mais de 200 novos produtos e, só nos últimos anos, ganhou mais de 180 prémios de design internacionais.

Um dos produtos que integram o portefólio da marca é o Satisfyer Mono Flex. Com uma aparência elegante e um acabamento uniforme, é feito inteiramente de silicone antialérgico. Dotado de dois potentes motores, que podem ser comandados separadamente, permite 50 combinações de vibrações intensas em todo o corpo do brinquedo, estimula o ponto G e o clitóris em simultâneo. Macio, flexível e impermeável, é compatível com a aplicação móvel da marca, gratuita e disponível para iOS e Android.

