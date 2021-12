Costuma dizer-se que de Espanha não vem nem bom vento nem um bom casamento. Mas foi do Porto de Santa Maria, em Jerez de la Frontera, que vieram os melhores e mais bem guardados segredos, os saberes que estão por detrás do envelhecimento desta aguardente. Estudado durante um retiro da equipa de 20 tanoeiros e adegueiros da Carvalho, Ribeiro & Ferreira, o método Solera está na origem de uma bebida que já soma 126 anos de história.

As caves húmidas, a temperatura certa e o blend perfeito fazem (toda) a diferença no caso da CR&F Aguardente Velha Reserva. Uma fórmula como esta tem sempre um segredo. Segredo esse bem guardado por todos os adegueiros que já passaram por esta família. Na origem do característico lacre da garrafa, está uma funcionária da empresa que, na década de 1950, sentada numa mesa, de forma manual, mergulhava orgulhosamente cada garrafa.

Nos dias de hoje, em sua honra, a marca mantém a fórmula original deste lacre, um símbolo que torna cada abertura de uma destas aguardentes num ritual. Atualmente, é um robô a colocá-lo mas o sabor, esse, permanece intacto. Envelhecida ao longo dos anos em cascos de carvalho, a CR&F Aguardente Velha Reserva é a perfeita combinação das melhores aguardentes vínicas, reafirmando o sabor e experiência de mais de um século de tradição e mestria.

