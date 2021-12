Ganhe livros infantis que alertam para a importância da pesca sustentável

É um mistério intrigante. "Procura-se pescada-do-cabo", "Salmão fugiu do mar" e "Perdeu-se dourada" são alguns dos cartazes que, de um dia para o outro, aparecem colados nas árvores da vila A-Ver-O-Mar porque, ao que parece, vários peixes deixaram de ser avistados no mar há demasiado tempo. O João, a Rita e o André querem saber porquê. Este é o ponto de partida para a mais recente obra infantil escrita por Maria João Freitas, com ilustrações de Mariana Rio.

"Os peixes que fugiram da história" é o nome do livro que conta a história destas três crianças. Um trio de amigos que, juntamente com os familiares que dependem do mar para viver, vão tentar descobrir a razão pela qual alguns dos peixes do mar da sua vila, A-Ver-O-Mar, deixaram, de repente, de ser avistados. Para os ajudar a compreender este mistério vão contar com um capitão, com um marinheiro e com o chefe de cozinha de um restaurante local.

Todos eles sofrem no quotidiano com a falta de peixe no mar mas, na realidade, quem serão os culpados? Desenvolvido pela editora Pato Lógico, este projeto literário infantil resulta de uma parceria com a Iglo e o MSC, que se juntam com o objetivo de alertar para o impacto negativo da sobrepesca e para a importância de um consumo de peixe mais responsável. Um livro dedicado aos mais novos que devia ser de leitura obrigatória também para os mais velhos.

Temos 10 exemplares do livro "Os peixes que fugiram da história", escrito por Maria João Freitas e ilustrado por Mariana Rio, no valor de 14,50 €, para oferecer neste passatempo. Para se habilitar, apenas tem de ir ao site da Pato Lógico, descobrir o nome de outro dos lançamentos da editora e enviar, de seguida, a resposta, o número de vezes que quiser, para o endereço passatempo.livrosinfantis@sapo.pt.

Não se esqueça de juntar o seu nome completo, morada, contacto telefónico e e-mail. APENAS AS RESPOSTAS QUE INCLUAM ESTES DADOS SERÃO CONSIDERADAS. As participações através da zona de comentários do site também não serão validadas.

Pode enviar as suas participações até às 23h59 do dia 5 de janeiro de 2022. A seleção de premiados será feita através do recurso a uma matriz previamente estabelecida exclusiva para este passatempo (as três primeiras pessoas a concorrer, a última pessoa a responder no dia X, a terceira pessoa a concorrer no dia Y, por exemplo, etc...).

A lista de vencedores será conhecida a partir dessa data na área de passatempos terminados do canal. Os dados pessoais fornecidos pelos participantes serão eliminados após o anúncio dos vencedores.

