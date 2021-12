Se a antiguidade é mesmo um posto, nada como apreciar um copo de Marquês de Borba, uma das marcas mais emblemáticas do produtor vitivinícola João Portugal Ramos. Elaborada desde a primeira colheita da marca em 1997, é hoje sinónimo de qualidade e de prazer. O nome deve-se à coincidência das vinhas e da adega da empresa estarem localizadas na sub-região da cidade que batizou o título nobiliárquico de um tio do empresário, um dos marqueses de Borba.

Este vinho, com apreciadores um pouco por todo o mundo, cativa, desde o primeiro olhar, pela cor granada intensa. Com uma excelente concentração aromática, o Marquês de Borba Colheita Tinto 2020 é um néctar com uma intensidade de fruta que não deixa nenhum apreciador indiferente. A par dos taninos suaves, sobressaem os aromas de amoras, cassis e compotas. Os que já o provaram elogiam-lhe o equilíbrio entre a fruta, a acidez e os taninos.

