Os seus cabelos ainda não recuperaram dos excessos do verão? A gama Summer Repair da Schwarzkopf Gliss da Schwarzkopf, uma das alternativas a que pode recorrer para lhes devolver hidratação, vitalidade e brilho, foi especialmente desenvolvida para cuidar das hastes capilares nos períodos de maior exposição solar, incluindo a fase de transição para a nova estação fria. O Champô Summer Repair, um produto de uso regular com filtros UVA e UVB, repara os danos causados pelo sal, pelo cloro e pelos raios solares.

O Spray Condicionador Summer Repair, outro dos produtos da gama, para vaporizar o cabelo húmido após a lavagem, desembaraça de imediato os fios, repara os danos causados pelos raios solares e protege, simultâneamente, a cor do cabelo. Este spray, de uso regular, não obriga a passar, depois, os cabelos por água. A Máscara Nutritiva Protein+ 4 em 1, com uma fórmula vegana e 96% de ingredientes de origem natural, nutre, fortalece a estrutura capilar e protege ainda o cabelo contra as pontas espigadas.

