Ganhe noites de alojamento com pequeno-almoço num dos novos hotéis da capital

É uma das novas unidades hoteleiras da capital. O The Icons Hotel nasceu na Rua Filipe da Mata em Lisboa e é uma vénia a frases marcantes de um conjunto de grandes personalidades mundiais. Todos os pisos e todas as habitações estão tematizados por personalidades. Aforismos de Nelson Mandela, Albert Einstein, Mahatma Gandhi ou Lady Di servem de pano de fundo a um particular arranjo gráfico presente nas paredes, conferindo uma atmosfera aconchegante e motivadora.

As linhas de iluminação embutidas nos tetos e nas paredes dos corredores que entrecruzam o interior do espaço guiam os visitantes numa consistente relação visual com a representação gráfica do logotipo. Pequenos primatas iluminados que se encontram distribuídos pelos espaços, para além de leves apontamentos humorísticos espalhados pelas diferentes divisões, concedem um forte impacto teatral criando a cenografia perfeita para uns dias de trabalho ou lazer.

Não existem mais de dois quartos iguais no hotel. Todo o mobiliário selecionado pelos decoradores baseou-se principalmente na utilização de cores quentes e vibrantes, realçando a simplicidade e elegância conseguida pela iluminação moderna. Inaugurado em junho de 2020, o The Icons Hotel fica perto da praça de Espanha, artéria central da cidade de Lisboa. Construída num edifício de sete pisos, esta unidade hoteleira moderna conta com 31 quartos, um ginásio e um business center.

