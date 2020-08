Nos tempos que correm, são cada vez mais as empresas que se preocupam com a sustentabilidade ambiental, com as colheitas sustentáveis, com o comércio justo e com o combate à crueldade animal, como é o caso da Spa Ceylon, uma marca de cosmética natural, fundada em maio de 2009 pelos irmãos Shiwantha Dias e Shalin Balasuriya, que captura o espírito do antigo Ceilão combinando-o com a ancestral sabedoria ayurveda para criar uma gama de fórmulas desenhadas para serenar, acalmar e relaxar o corpo, a mente e a alma.

Temos 15 prémios da Spa Ceylon, 10 embalagens de bálsamos em creme e cinco embalagens de bálsamos roll-on, para oferecer neste passatempo, a escolher entre as variedades Soft Lemongrass Grapefruit Knees & Elbows Hydrating Balm, de Peace Soothing Balm, de Comfort Relieving Balm, de Happy Uplifting Balm, de Sleep Calming Balm, de Comfort Relieving Balm Roll On, de Peace Soothing Balm Roll On, de Sleep Calming Balm Roll On, de Happy Uplifting Balm Roll On e de Relax Foot Relief Balm Roll On.

Para se habilitar, para além de seguir a Ultimate Beauty no Facebook e a Spa Ceylon no Instagram e no Facebook, apenas tem de descobrir um dos ingredientes naturais que integram o produto que mais gostaria de ganhar e enviar a resposta para ultimatebeauty@sapo.pt. Não se esqueça de juntar o seu nome completo, morada, contacto telefónico e endereço de e-mail nem o nome do bálsamo que gostaria de receber no caso de ser um dos vencedores.

APENAS AS RESPOSTAS QUE INCLUAM ESTES DADOS SERÃO CONSIDERADAS. As participações através da zona de comentários do site também não serão validadas.

Pode enviar-nos as suas participações, o número de vezes que quiser, até às 14h30 do dia 14 de setembro de 2020. A seleção de premiados será feita através do recurso a uma matriz previamente estabelecida exclusiva para este passatempo (as três primeiras pessoas a concorrer, a última pessoa a responder no dia X, a terceira pessoa a concorrer no dia Y, por exemplo, etc...).

A lista de vencedores será conhecida a partir dessa data na área de passatempos terminados do SAPO Lifestyle. Os dados pessoais fornecidos pelos participantes serão eliminados após o anúncio dos vencedores.

O SAPO Lifestyle assegura apenas a divulgação do passatempo, não lhe assistindo qualquer responsabilidade na seleção de premiados, na entrega de prémios nem nas demais mecânicas associadas. Em caso de dúvida ou necessidade de esclarecimentos adicionais, por favor contacte ultimatebeauty@howmedia.pt. NUNCA UTILIZE ESTE ENDEREÇO DE E-MAIL PARA CONCORRER AOS PASSATEMPOS!