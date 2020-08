É o resultado de uma investigação científica realizada com o objetivo de ajudar as pessoas com perturbações psicóticas a construir uma vida plena. "Mindfulness e compaixão na recuperação da psicose", da autoria das psicólogas Maria João Martins, Paula Castilho, Célia Barreto Carvalho, Ana Telma Pereira e Christine Braehler e do professor catedrático de psiquiatria António Ferreira de Macedo, fornece as bases essenciais à implementação de um programa psicoterapêutico grupal.

Baseado na terapia com compaixão, o Compass, como o batizaram, recorre às chamadas terapias cognitivo-comportamentais de terceira geração, que vão além da redução de sintomas e que focam aspetos como o empoderamento, a esperança e a ligação aos outros, para ajudar a desenvolver relações sociais mais compassivas. Este tipo de ações tem vindo a ser disponibilizado internacionalmente a pessoas com diagnóstico de perturbações psicóticas e tem alcançando resultados promissores.

"Mindfulness e compaixão na recuperação da psicose" apresenta uma característica peculiar, ao incorporar tanto um manual do terapeuta e um manual do participante num só livro. O do terapeuta é um guião orientador e detalhado para a implementação do programa, com fichas de apoio e exercícios. O do participante é um guia para acompanhar as 12 sessões do programa, com espaços para registar e relembrar os resumos, as práticas recomendadas e as ideias-chave dos terapeutas.

Para funcionar como uma lembrança das ferramentas ao dispor nas alturas menos boas, o manual do participante é também acompanhado por uma série de ficheiros áudio que sintetizam as principais práticas recomendadas pelos especialistas com ações para realizar entre as sessões. Não sendo um manual escolar, e sem qualquer obrigatoriedade nos exercícios, nas tarefas e nas práticas, os autores pretendem que cada participante olhe para este manual com curiosidade, abertura e responsabilidade.

