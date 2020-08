Ganhe perfumes tropicais com um aroma fresco e muito feminino

Já imaginou viajar para uma ilha criada por si onde poderá vivenciar tudo aquilo que desejar? Agora é possível deixar-se transportar até esse lugar imaginário! Com um aroma fresco e (muito) feminino, Surreal Island, a nova fragrância oriental frutada da conceituada marca de cosmética e perfumaria norte-americana Avon, com um aroma tropical, alia o requinte e a frescura dos exóticos frutos vermelhos à essência do jasmim e à luxuosa cremosidade do cumaru, também conhecido como fava tonka.

Temos 15 embalagens de 75 ml da eau de toilette em spray Surreal Island da Avon, no valor de 17 €

