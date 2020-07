Ano após ano, os especialistas repetem os avisos. Proteger convenientemente a pele da radiação solar é um imperativo. Na hora de escolher os fotoprotetores a aplicar, há, no entanto, que privilegiar os que integram fórmulas que asseguram essa proteção, como é o caso de Anthelios Spray Invisível SPF 50+, uma das novidades de La Roche-Posay para o verão de 2020. A sua nova fórmula, melhorada, agora com acabamento invisível, assegura uma proteção corporal elevada contra os raios UVA.

Muito resistente à água, à areia e à transpiração, surpreende pela textura ligeira e confortável. Não deixa marcas brancas no corpo e é absorvido rapidamente, tal como também sucede com Anthelios Fluido Invisível SPF 50+. Sem perfume, este fotoprotetor para o rosto assegura uma proteção de amplo espetro muito elevada, protegendo a epiderme da face da poluição e dos raios infravermelhos, UVA e UVB. "É a maior proteção UVA na história de Anthelios", assegura a marca.

Além de não ser pegajoso, integra uma fórmula que não migra para os olhos. Anthelios Mineral One SPF 50+ é outro dos produtos a ter sempre à mão este verão. "É a primeira proteção mineral diária para pele sensível que utiliza apenas um filtro ultravioleta mineral para uma proteção de amplo espetro contra os [raios] UVA, UVB e IV-A e a luz visível. Graças aos pigmentos minerais, assegura uma cobertura natural, hidrata a pele durante 24 horas e a protege-a da fotopoluição", informa.

Temos 15 packs compostos por uma embalagem de Anthelios Spray Invisível SPF 50+, uma embalagem de Anthelios Fluido Invisível SPF 50+ e uma embalagem de Anthelios Mineral One SPF 50+ de La Roche-Posay, no valor de 60 €

