A pele é o maior órgão do nosso organismo mas a verdade é que nem sempre o cuidamos da forma que deveríamos. Para que cumpra a sua função de barreira protetora contra os agentes externos do meio ambiente que a afetam, é fundamental que a epiderme esteja bem cuidada. Os produtos do prestigiado laboratório dermocosmético francês SVR, fundado em 1962, que propõe soluções dermatológicas eficazes, para todos os tipos de pele, garantem essa proteção.

Temos cinco cabazes com três produtos desta marca, no valor de 54 €, para oferecer, contendo cada um deles:

- 1 embalagem de Sun Secure Brume SPF 50+ (200 ml)

A formulação de Sun Secure Brume SPF 50+ oferece uma proteção solar elevada numa bruma leve e totalmente invisível. A sua textura fresca e o aroma veranil delicado farão com que queira aplicar vezes sem conta. Resistente à água e ao suor, integra a tecnologia Integral Secure Technology e é adequada para todos os tipos de pele sensível e pode ser utilizada por crianças a partir dos três anos, o que a torna perfeita para toda a família.

- 1 embalagem de Spirial Roll-On (50 ml)

Desodorizante antitranspirante com uma eficácia intensa que se prolonga por 48 horas, mesmo em situações extremas. Formulado com uma elevada concentração de ativos sudorreguladores, controla a transpiração, absorve a humidade e combate os maus odores. A sua textura não untuosa seca rapidamente e deixa a pele macia e sem marcas. Sem perfume, adequa-se a todos os tipos de pele, mesmo as mais sensíveis. Pode ser usado por adolescentes.

- 1 embalagem com duas máscaras Xerial Peel

Estas máscaras esfoliantes para os pés hidratam intensivamente a pele das extremidades dos membros inferiores, para além de proporcionarem uma experiência sensorial. A sua formulação, concentrada em ativos queratolíticos e emolientes, atua apenas sobre a pele rugosa e espessa dos pés, protegendo as áreas delicadas desta parte do corpo.

Testado sob controlo dermatológico, integra uma mistura ultraconcentrada de ingredientes ativos para esfoliar e hidratar a pele, incluindo um complexo peeling intensivo com 15% de ureia para esfoliar com hidratação intensa e ativos vegetais emolientes e hidratantes, como é o caso da fucus, da cavalinha, da clematis, do chá verde e da hera.

