Ganhe produtos de cuidados capilares botânicos e vegan no valor de 77 €

O bom tempo da época estival convida a mudanças de visual. Por isso, a Lazartigue, marca de cuidados capilares botânicos e vegan propõe-lhe um kit de coloração para que possa mudar a cor dos seus cabelos e tratar facilmente deles em casa com a qualidade profissional que as suas fórmulas garantem. Com mais de 82% de ingredientes de origem natural, a coloração Lazartigue é permanente, não tem amoníaco e cobre a totalidade dos cabelos brancos.

Para complementar a mudança de cor e garantir um cabelo cuidado, suave e brilhante sem deixar a tranquilidade do lar, temos também para lhe oferecer, neste passatempo, uma embalagem de Champô Extra-Gentle, um produto de higiene capilar de uso frequente, assim como uma Máscara Colour Protect, que preserva a cor e protege as hastes capilares das radiações solares. São, no total, três prémios, no valor de 77 €, a que se pode habilitar.

Para concorrer, apenas tem de ir ao site da marca, descobrir o nome de duas das gamas de produtos que a marca comercializa e enviar a resposta, por e-mail, para o endereço de correio eletrónico modernlife@sapo.pt.

Não se esqueça de juntar o seu nome completo, morada, contacto telefónico e endereço de e-mail, bem como a referência da coloração que mais gostaria de receber no caso de ser um dos vencedores deste passatempo. APENAS AS RESPOSTAS QUE INCLUAM ESTES DADOS SERÃO CONSIDERADAS. As participações através da zona de comentários do site também não serão validadas.

Pode enviar-nos as suas participações até às 16h00 do dia 23 de junho de 2020. A seleção de premiados será feita através do recurso a uma matriz previamente estabelecida exclusiva para este passatempo (as três primeiras pessoas a concorrer, a última pessoa a responder no dia X, a terceira pessoa a concorrer no dia Y, por exemplo, etc...).

A lista de vencedores será conhecida a partir dessa data na área de passatempos terminados do SAPO Lifestyle. Os dados pessoais fornecidos pelos participantes serão eliminados após o anúncio dos vencedores.

O SAPO Lifestyle assegura a divulgação do passatempo, não lhe assistindo qualquer responsabilidade na seleção de premiados, entrega de prémios e demais mecânicas associadas. Em caso de dúvida ou necessidade de esclarecimentos adicionais, por favor contacte modernlife@howmedia.pt. NÃO UTILIZE ESTE ENDEREÇO DE E-MAIL PARA CONCORRER AO PASSATEMPO!