Os amantes de tecnologia vão adorar este relógio tecnológico de última geração. O Fossil Sport Smartwatch, que opera com o sistema operativo Google Wear OS, é o único do mercado equipado com o processador SoC Qualcomm Snapdragon Wear 3100. Este modelo, ultra leve, com bracelete em silicone, apresenta um design simples, funcional e apelativo. Ideal para desportistas, tem uma capacidade de armazenamento de 4 GB e uma memória RAM de 512 MB.

Com um mostrador de 41 milímetros e um ecrã OLED 1.19 (390×390), integra ainda um acelerómetro, um altímetro, um sensor de luz ambiente, um giroscópio, um sensor de monitorização de ritmo cardíaco, um microfone, NFC e GPS. A conectividade do Fossil Sport Smartwatch, um dos relógios mais vendidos da marca norte-americana em Portugal, é assegurada por tecnologia Bluetooth Smart Enabled/4.2 Low Energy, Wi-Fi 802.11 b/g/n.

Temos um relógio tecnológico Fossil Sport Smartwatch da Fossil, no valor de 279 €, para oferecer. Para se habilitar, apenas tem de aceder ao site internacional da marca, descobrir o número de modelos Fossil Sport Smartwatch que existem e enviar a resposta para passatempo.relogios@sapo.pt.

Não se esqueça de juntar o seu nome completo, morada, contacto telefónico e endereço de e-mail. APENAS AS RESPOSTAS QUE INCLUAM ESTES DADOS SERÃO CONSIDERADAS. As participações através da zona de comentários do site também não serão validadas.

Pode enviar-nos as suas participações até às 14h00 do dia 09 de janeiro 2020. A seleção de premiados será feita através do recurso a uma matriz previamente estabelecida exclusiva para este passatempo (as três primeiras pessoas a concorrer, a última pessoa a responder no dia X, a terceira pessoa a concorrer no dia Y, por exemplo, etc...).

A lista de vencedores será conhecida a partir dessa data na área de passatempos terminados do SAPO Lifestyle. Os dados pessoais fornecidos pelos participantes serão eliminados após o anúncio dos vencedores.

O SAPO Lifestyle assegura a divulgação do passatempo, não lhe assistindo qualquer responsabilidade na seleção de premiados, na entrega de prémios e nas demais mecânicas associadas. Em caso de dúvida ou necessidade de esclarecimentos adicionais, por favor contacte modernlife@howmedia.pt. NÃO UTILIZE ESTE ENDEREÇO DE E-MAIL PARA CONCORRER AO PASSATEMPO!