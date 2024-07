É usual ouvirmos que o intestino é o nosso segundo cérebro. Isto porque a interligação destes órgãos tem sido alvo de vários estudos e grandes descobertas. A relação entre o intestino e o nosso cérebro é estreita, complexa e bidirecional, que é como quem diz: “funciona tanto para um lado como para o outro”.

Cólicas, diarreias, dores de barriga ou náuseas são apenas alguns dos sintomas que, durante a vida, acontecem com mais ou menos frequência a todas as pessoas.

Habitualmente relacionados a gastrites, indigestão, problemas intestinais e refluxo, são sintomas digestivos comuns, mas que interferem negativamente com a vida de todos nós.

No caso do refluxo, por exemplo, estima-se que 10 a 20% da população sofre deste sintoma, manifestando-se em queixas de azia, ardor atrás do peito ou até a sensação de vir comida à boca e está intimamente relacionada com maus hábitos alimentares. Não obstante o mal-estar, torna-se fundamental combater este sintoma, uma vez que induz a um dos cancros que está em crescimento, como é o caso do esófago.

Apesar de ainda desconhecermos a causa e o tratamento, também o cólon irritável merece a nossa atenção, predominante no género feminino e no intervalo etário dos 30 aos 40 anos, já que impacta diretamente no quotidiano, causando má qualidade de vida e absentismo. No entanto, o estado da arte relacionado com este sintoma é otimista, começando já a perceber-se algumas dicas para reduzir os sintomas, nomeadamente através da alimentação.

Assim, torna-se indispensável conhecer os motivos do aparecimento destes sintomas, bem como saber como tratá-los. Tudo isto é fundamental para uma boa saúde digestiva; sem esta, o nosso bem-estar, tal como a nossa qualidade de vida, podem sofrer danos irreparáveis, deixando-nos prostrados e sem forças para o dia-a-dia.