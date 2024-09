Esta enzima produzida no intestino delgado divide a lactose em dois monossacarídeos (a glicose e a galactose), promovendo a sua absorção no organismo. No entanto algumas pessoas não conseguem produzir lactase em suficiência, o que significa que grande parte destes açúcares acabam fermentados no intestino, o que leva à formação de gases, dores abdominais e diarreia.

Ao "The Huffington Post", a nutricionista Jo Travers, e autora do livro "The Low-Fad Diet", refere cinco sintomas comuns da intolerância à lactose:

Flatulência

É dos sintomas mais comuns e constrangedores da intolerância à lactose.

Cólicas

Se sentir dores de estômago após consumir alimentos que contenham leite, pode ser um sinal de que tem este problema. Este tipo de sintomas surge 30 minutos a duas horas depois do consumo de alimentos lácteos.

Distensão abdominal

Se sente a barriga inchada depois de ingerir leite ou iogurtes, queijo ou manteiga, pode ser sinal de que o seu intestino não está a reagir bem à presença da lactose.

Náuseas

As náuseas são outro dos sintomas recorrentes na intolerância à lactose.

Diarreia

Se as suas fezes são quase sempre fracionadas ou demasiado líquidas - e se costuma consumir leite - experimente deixar de o fazer.