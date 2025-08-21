Como não ficar com inveja? Ana Garcia Martins está a desfrutar de umas férias de sonho na Grécia, destino que a tem surpreendido pela positiva, conforme tem vindo a mostrar aos seguidores da sua página de Instagram.

Ainda esta quinta-feira, dia 21 de agosto, a criadora digital, também conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', partilhou uma série de imagens captadas em Sarakiniko.

"Sarakiniko ou 'a praia lunar', um sítio de onde a malta gosta de saltar para a água como se não tivesse grande amor pela coluna. Eu saltei de uma rocha com 27 centímetros e foi ridículo que chegue. Vale a pena ir pela fresquinha, tipo oito (calma, também não vamos embarcar em loucuras) para apanhar aquilo só com meia dúzia de almas. Muito lindo, muito lindo", notou.

Antes de Sarakiniko, Ana Garcia Martins passou também por Klima, uma aldeia piscatória. "Pescadores avistados: zero. Mas é muito fofinha e altamente instagramável que, no fundo, é o que interessa", realçou na mesma rede social.

Os insultos nas redes sociais após partilha sobre amamentação

Ana Garcia Martins gerou controvérsia na sua página de Instagram, depois de partilhar a sua opinião sobre a amamentação, lamentando as mulheres que criticam aquelas que, por opção - tal como aconteceu consigo - optaram por não amamentar os filhos.

Esta opinião valeu-lhe vários insultos, conforme 'Pipoca' mostrou. "Bimba", "lambisgoia" e "besta" foram algumas das ofensas que lhe foram dirigidas.

"O karma é fo** sua bimba de me*** [...]. Achas-te chiquíssima e espertíssima. Tens tanto de foleiro como de lambisgoia. Faltou-te muita mama mesmo. Mamaste foi noutras coisas de certeza", começou por referir a seguidora.

"Tu és doente e uma vergonha para todas as mulheres. Tenho pena dos teus filhos mas um dia o karma há de vir e espero que nesse dia os teus filhos percebam a besta que tu és. [...] Vais acabar uma velha sozinha que ninguém vai saber quem é. Foleirinha com a mania que é beta e penteia os seus filhos de risca ao lado. A sua foleirice cheira-se a quilómetros. Falsa", disse ainda a mulher em questão.

"Até nas melhores famílias há gente com o pé a fugir para o chinelo. [...] Vamos ignorar o mau português e focar no que realmente importa: risco ao lado não se pode? Chocada! [...]", reagiu com ironia Ana às mensagens que recebeu.