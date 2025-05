Ana Garcia Martins fez questão de expor um seguidor que lhe mandou uma desagradável mensagem privada.

"Confesso que antes do 'Taskmaster' não simpatizava minimamente com a tua personalidade e após assistir a alguns episódios deste programa, confirmo que és uma pessoa que dá um dó fenomenal com essa tua prepotência.

É que nem bonita és, quanto mais engraçada. Pipoquinha azeda", escreveu este seguidor.

Ana Garcia Martins usou o seu humor para responder e partilhou uma foto da mensagem com a legenda: "Ohhhh, achei fofo", referiu.

De seguida, a influencer referiu que a frase de perfil desta pessoa se adequa às suas palavras. "E acho ainda mais fofa a frase do perfil: 'Estar de bem com a vida'.

© Instagram- Ana Garcia Martins



© Instagram - Ana Garcia Martins

