Ana Garcia Martins está de férias na ilha de Milos, na Grécia, mas não ficou indiferente a um dos temas polémicos desta semana que envolveu Mafalda Sampaio e a sua forma física depois de ser mãe. 'A Pipoca mais Doce' partilhou fotos em biquíni, como de costume, onde apontou para a sua 'barriguinha' mais inchada, fazendo questão de realçar que não está grávida.

"Não é bebé, escusam de apostar 700 euros. É pão, salada grega, tsatsiki, calamares, batatas fritas, almôndegas e um intestino preguiçoso em destinos internacionais.

Ontem estava a ver o post da Mafalda Sampaio em que teve de vir explicar, imaginem, que não, que não está grávida, que teve um bebé há um ano e que o corpo ainda não voltou ao sítio (que estranho!).

E depois vi a 'notícia' de que um comentador qualquer tinha apostado dinheiro em como a Cristina Ferreira está grávida (trata-se de Rui Oliveira que apostou 700 euros), porque parecia mais rechonchuda numa gravação feita à socapa", começa por escrever Ana Garcia Martins.

De seguida, a influencer deixa o pedido a quem a segue.

"A sério, podem parar de perguntar às pessoas se estão grávidas? É que até podem estar, mas deixem que sejam elas a chegar-se à frente com a notícia, antes de assumirem o que quer que seja (e que, convenhamos, é só uma forma meio sonsa e dissimulada de fazer notar que as pessoas não estão tão em forma como o mundo assumiu que deviam estar).

Desagradável por desagradável, prefiro que me digam que estou gorda do que me perguntem se vem aí bebé (não vem e não virá). Por um lado, querem normalidade, mulheres reais (seja lá isso que merda for), gente 'comágente', mas depois não aceitam um intestino preso. Decidam-se", revela A Pipoca mais Doce, como também é conhecida.

O que se passou, afinal, com Mafalda Sampaio?

Mafalda Sampaio fez um vídeo a responder às inúmeras mensagens que vinha a receber sobre a sua forma física. Muitos seguidores questionaram a influencer se estaria grávida do quarto filho, o que esta desmentiu revelando que ainda estava a recuperar da terceira gravidez que tinha sido há pouco mais de um ano.

"Depois de tantas mensagens a perguntar se estou grávida e a dizer que sou muito corajosa por ir ao quarto bebé, eu venho mostrar-vos o meu corpo pós-parto da minha terceira gravidez.

"Tenho ainda um centímetro de diástase [...] Tive três bebés muito grandes, fiz sempre uma grande barriga. A minha alimentação não é mega regrada e os treinos ainda não estão consistentes".

"Esta é mais uma fase no corpo da mulher, que é bonito e tem que ser respeitado. Nós aqui dentro geramos um bebé. Vamos normalizar o corpo pós-parto, faz parte e é só uma fase. Respeitem o vosso corpo numa fase tão bonita", afirmou a influencer.