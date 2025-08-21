Mafalda Sampaio partilhou um vídeo na sua página de Instagram, esta quinta-feira, 21 de setembro, onde respondeu às várias críticas e mensagens que tem recebido devido à sua forma física.

A influencer, mãe de três filhos: Madalena, de sete anos, Francisco, de quatro, e Tomás, de um ano, é constantemente questionada e atacada sobre o seu corpo.

"Depois de tantas mensagens a perguntar se estou grávida e a dizer que sou muito corajosa por ir ao quarto bebé, eu venho mostrar-vos o meu corpo pós-parto da minha terceira gravidez.

"Tenho ainda um centímetro de diástase [...] Tive três bebés muito grandes, fiz sempre uma grande barriga. A minha alimentação não é mega regrada e os treinos ainda não estão consistentes", começa por revelar a criadora de conteúdos digitais.

"Esta é mais uma fase no corpo da mulher, que é bonito e tem que ser respeitado. Nós aqui dentro geramos um bebé. Vamos normalizar o corpo pós-parto, faz parte e é só uma fase. Respeitem o vosso corpo numa fase tão bonita", apela Mafalda Sampaio.

As reações à partilha de Mafalda Sampaio

Foram várias as seguidoras da influencer que fizeram questão de a apoiar e deixar uma palavra de incentivo.

Liliana Filipa, também mãe de duas crianças escreveu: "És linda!! Ainda temos muito caminho a percorrer, mesmo entre nós mulheres". Já Mafalda Castro revelou: "As pessoas são tão chatas! Passamos todas por mudanças e flutuações no nossso corpo. Nem toda a gente vive em prol da imagem. Estas ótima", disse a apresentadora.

"Alguém que me ajude a ver onde está o problema deste corpo por amor de Deus!"; "Não tenho estudos para as pessoas que comentam o corpo dos outros como se isso fosse normal!"; "Estás linda! Os teus filhos são lindos!"; "Estamos em 2025 e as pessoas ainda continuam a comentar o corpo alheio. ‍Existem tantos corpos diferentes, vamos aceitar isso sim? És maravilhosa", confessaram outras seguidoras.

Esta já não é a primeira vez que Mafalda Sampaio se depara com este tipo de comentários ao corpo. No passado mês de maio recebeu uma mensagem que fez questão de expor.

"Estás um bocadinho gordinha demais. Mafalda, cuida-te, importa controlar o peso. Cuidado Mafalda, vê a balança", comentou a seguidora.

"Mais uma para a lista das sem noção", respondeu a influencer.